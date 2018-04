Francesca, 44 anni, scompare nel nulla in Veneto. Ricerche dal 10 aprile, ultima traccia una telefonata

VENEZIA - Scomparsa nel nulla, come un fantasma: si cerca ovunque la 44enne veneziana (di origini veronesi), anche attraverso gli appelli sui social, postati su Facebook dalla sorella e condivisi dagli amici. Di Francesca non si hanno più tracce dal 10 aprile scorso, l'ultimo contatto telefonico è avvenuto nei pressi di Palazzo Balbi, poi il vuoto assoluto. Le piste per gli inquirenti sono tutte aperte.