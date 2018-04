Florida, sparatoria in una scuola: un ferito, arrestato uno studente

Sparatoria in una scuola in Florida. L'episodio si è concluso con un ferito e l'arresto dell'assalitore, che sarebbe uno studente. È successo alla Forest High School, a Ocala, Florida, dove uno studente, secondo i media, ha sparato ad un compagno di classe colpendolo ad una gamba. L'alunno è stato trasportato all'ospedale, mentre il ragazzo che ha fatto fuoco è stato bloccato. L'allarme aveva fatto entrare la scuola in regime di lockdown, ossia di isolamento.

