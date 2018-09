Briatore, annullata la condanna a 18 mesi per il caso del mega yacht Force Blue

Briatore indagato per corruzione. «Favori per riavere il suo yacht Force Blue»

Annullata dalla Cassazione la condanna a 18 mesi emessa dalla Corte d'appello di Genova nei confronti di Flavio Briatore. Ora ci sarà un nuovo processo d'appello per Briatore e altri tre coimputati, per reati fiscali relativi al megayacht Force Blue.LEGGI ANCHEPer una parte delle imputazioni, il concorso in fatture inesistenti, la terza sezione penale della Cassazione ha disposto un annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste. Mentre un nuovo processo, davanti alla Corte d'appello di Genova, dovrà esaminare quelle relative all'omessa Iva all'importazione.La Corte genovese dovrà anche riesaminare la connessa questione della confisca dello yacht, che fu sequestrato dalla Guardia di Finanza nel maggio 2010 al largo della Spezia mentre a bordo c'era la moglie Elisabetta Gregoraci e il figlioletto. Secondo l'imputazione originaria, Briatore e gli altri avrebbero usato la nave per uso diportistico senza versare la dovuta Iva all'importazione per 3,6 milioni. L'avvocato Fraco Coppi, tra i difeNsori di Briatore aveva chiesto un annullamento senza rinvio per prescrizione relativamente a questa imputazione. La Cassazione ha invece disposto un nuovo processo, per conoscerne le motivazioni si dovrà attendere il deposito della sentenza.