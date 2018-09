Choc a Firenze, studentessa di 21 anni aggredita e violentata in strada

Chco a Firenze. Una ragazza di 21 anni è stata picchiata e violentata in strada la notte scorsa. L'episodio è avvenuto poco dopo mezzanotte in via di Varlungo, nei pressi del viadotto Marco Polo alla periferia Sud della città. Secondo quanto riferito dalla polizia, la giovane, di origine asiatica, in città per motivi di studio, è stata avvicinata da un uomo, che l'ha colpita con pugni fino a farla cadere a terra, l'ha trascinata per i capelli per alcuni metri e poi ha abusato di lei. Sull'episodio indaga la squadra mobile.

Gli investigatori valutano anche possibili collegamenti con un altro caso di violenza denunciato nel giugno scorso, sempre da una donna di origini asiatiche e sempre nei pressi del viadotto del Varlungo.

