Firenze, le ruba la bicicletta ma lei lo vede e lo fa inseguire: arrestato

Come nel film "Ladri di biciclette" di Vittorio De Sica è stata la prontezza della vittima ad evitare il furto di una bicicletta a Firenze. È finito male il tentato furto di una bicicletta da parte di un marocchino ieri pomeriggio: gli agenti dell'Antidegrado della Polizia Municipale hanno fermato l'uomo dopo essere accorsi alle grida di una donna.



E' successo in pieno centro. Il personale della squadra dedicata unicametne al contrasto di piccoli furti e problemi di vivibilità del centro, in servizio di antiabusivismo a bordo di biciclette, è stato richiamato dalle grida di una donna che era aggrappata ad una bici mentre un uomo in sella ad essa cercava di allontanarsi.



La donna urlava dicendo che le stavano rubando la bicicletta. Gli agenti sono subito intervenuti e hanno fermato la persona che nel frattempo era riuscita ad allontanarsi e dopo essersi qualificati lo accompagnavano presso i locali del Reparto per gli accertamenti di rito. All'interno di uno zaino riposto sul cestino della bicicletta sono state trovate un paio di tronchesi con le quali l'uomo aveva rotto il lucchetto e la catena che in precedenza legava la bicicletta. L'uomo, un marocchino di 28 anni, è stato fotosegnalato in Questura poiché privo di documenti e denunciato per violazione delle norme sull'immigrazione e per furto aggravato.



La donna, rientrata subito in possesso della propria bicicletta, ha sporto regolare denuncia ed ha più volte ringraziato gli agenti per la prontezza dell'intervento.

Sabato 28 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:42



