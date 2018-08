Firenze, guida senza patente e senza assicurazione: multa da 6mila euro

Guidava uno scooter senza patente e senza assicurazione. Una "distrazione" che è costata a un 40enne peruviano più di seimila euro di multa. A elevare la sanzione, la polizia municipale di Firenze. È successo sabato scorso, quando l'uomo è stato fermato sul Ponte all'Indiano. Dagli accertamenti è risultato che il 40enne non aveva conseguito la patente. Cicostanza che prevende una sanzione da cinquemila euro con fermo amministrativo del mezzo per tre mesi. Non è tutto: allo scooter mancavano anche la copertura assicurativa e le ultime revisioni statali. Per questo, si sono aggiunte una multa da 849 euro, con conseguente sequestro del mezzo ai fini della confisca, e una da 338 euro per omessa revisione per più di una volta con annotazione sulla carta di circolazione.

Lunedì 13 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:26



© RIPRODUZIONE RISERVATA