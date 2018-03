Firenze, ex modella morta: nuova condanna a Di Martino per lesioni alla compagna

E' già stato condannato all'ergastolo per per l'omicidio e l'occultamento del cadavere della fidanzata Irene Focardi, l'ex modella trovata morta in un canale a Firenze nel marzo 2015. Oggi, nei confronti di Davide Di Martino, il giudice Luca D'Addario disposto anche una pena di 8 mesi per un episodio di lesioni gravissime risalente al 3 dicembre 2013. L'uomo avrebbe picchiato la compagna, causandole un trauma cranico e la frattura del setto nasale. L'imputato è stato condannato in continuazione rispetto a una precedente sentenza, che disponeva una pena di 3 anni e 9 mesi, per maltrattamenti sempre contro la Focardi.



Nella requisitoria, il pm Ornella Galeotti aveva chiesto 4 anni e 6 mesi di reclusione, ma il giudice ha ritenuto di fare valere la continuazione. Il difensore di Di Martino, l'avvocato Cinzia D'Addario, ha già annunciato ricorso in appello. Inoltre, il prossimo 16 aprile, inizierà a Firenze il processo di secondo grado per la condanna all'ergastolo.

Venerd├Č 16 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:50



