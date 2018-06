Firenze, medaglie d'oro rubate nella casa-museo Giovanni Spadolini

Furto alla casa museo Fondazione Spadolini di Firenze ieri sera tardi, al Pian de' Giullari: i ladri, dopo aver rotto una finestra, hanno rubato almeno sette medaglie d'oro di valore storico risalenti al XIX e XX secolo più altre medaglie e monili in oro che saranno da individuare con un inventario specifico. I malviventi sono poi scappati per la campagna circostante facendo perdere le tracce. Indagano i carabinieri col personale della sezione investigazioni scientifiche del Comando Provinciale di Firenze. La casa museo raccoglie cimile volumi della sterminata raccolta del primo ministro Giovanni Spadolini e leader del Partito repubblicano scomparso nel 1994. Fu il primo non democristiano a guidare il Governo (1981/82).

Domenica 17 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:59



