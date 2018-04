Firenze, evade dai domiciliari per perseguitare la ex: stalker arrestato

Ha perseguitato la ex per mesi con telefonate minacciose, appostamenti, messaggi, aggressioni fisiche e percosse. Per molestarla e spaventarla, è addirittura arrivato ad evadere dagli arresti domiciliari. Circostanza che lo ha fatto finire in carcere. Si tratta di un cinquantacinquenne di Sesto Fiorentino (Firenze). E' stato arrestato ieri dai carabinieri in esecuzione di un'ordinanza del gip Sara Farini. Dallo scorso ottobre, l'uomo, che si trovava ai domiciliari per un'altro procedimento, perseguitava una 50enne della Valdisieve con la quale aveva convissuto per pochi mesi.



Aveva iniziato tormentare la donna con telefonate ed sms. Quando la vittima si è rifiutata di tornare insieme a lui, gli ateggiamenti sono diventati più invasivi e violenti: appostamenti continui sul luogo di lavoro e, addirittura, aggressioni fisiche. L'uomo era anche ricorso all'aiuto di alcuni complici. La 50enne spaventata, aveva dovuto cambiare abitudini e aveva deciso di sporgere numerose denunce ai militari. Lo scorso febbraio, dopo le indagini coordinate dal pm Giovanni Solinas, all'uomo era stato notificato un divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla ex. Lui, però, ha continuato ad assillare la donna. Nemmeno l'ulteriore misura restrittiva degli arresti domiciliari è riuscita a porre fine ai comportamenti vessatori dello stalker. Quindi, per lo stalker sono scattate le manette.

Sabato 28 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 20:09



