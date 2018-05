Firenze, a luglio udienza preliminare per carabinieri accusati di stupro

E' stata fissata per il 12 luglio, davanti al gup di Firenze Fabio Frangini, l'udienza preliminare per Marco Camuffo e Pietro Costa, i due militari, di recente destituiti dall'Arma dei carabinieri, accusati di aver violentato due studentesse americane di 20 e 21 ann. I fatti contestati sarebbero avvenuti a Firenze nella notte del 7 settembre scorso, quando i due imputati avevano accompagnato a casa le ragazze, che avevano trascorso una serata in discoteca, con l'auto di servizio.

L'udienza è stata fissata dopo la richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla pm titolare delle indagini, Ornella Galeotti. I militari sono accusati del reato di violenza sessuale aggravata. Nelle prossime settimane dovranno anche comparire davanti al gup del tribunale militare, per reati di concorso in violata consegna e peculato militare.

