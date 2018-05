Firenze, deruba un'anziana mentre carica la spesa in macchina: arrestato

Mentre un'anziana stava caricando la spesa in macchina nel parcheggio di un supermercato, lui le ha rubato la borsetta ed è fuggito via. Poco dopo, però, è finito in manette. Si tratta di un quarantanovenne peruviano, irregolare sul territorio nazionale. E' stato arrestato per rapina impropria. È successo a Firenze in via Baccio da Montelupo. L'uomo, insieme a un complice, aveva preso di mira i clienti del supermercato. Si appostavano nel parcheggio e poi derubavano le persone intente a riporre la spesa nelle vetture



Dopo diversi tentativi andati a vuoto, come emerso dalla visione delle telecamere del circuito di video sorveglianza, il ladro ha individuato un'anziana. Con la scusa di aiutarla, mentre il complice la distraeva, il 49enne ha aperto lo sportello della vettura e ha portato via la borsa della donna. Il ladro è stato notato dagli addetti all'antitaccheggio dell'esercizio commerciale che subito sono intervenuti per bloccarlo. Mentre i complice scappava, il peruviano ha ingaggiato una colluttazione con i vigilanti. Nel frattempo è arrivata una pattuglia del pronto intervento dei carabinieri che ha bloccato il ladro. L'arrestato, privo di documenti, è stato accompagnato in caserma e fotosegnalato. Il pm di turno ha disposto per il peruviano l'accompagnamento presso la casa circondariale Sollicciano, in attesa dell'interrogatorio di garanzia.

