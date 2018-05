Albero si abbatte su un pullman pieno di turisti a Firenze: 5 feriti

Bomba d'acqua su Firenze. Un albero si abbatte su un pullman pieno di turisti e l'umidità si infiltra nella biblioteca nazionale, come era già avvenuto nei primi giorni di maggio.in transito sul lungarno del Tempio a Firenze. Cinque passeggeri sono rimasti feriti e alcuni contusi. Nessuno sarebbe grave. È successo nel pomeriggio di oggi, dopo che sulla città si è abbattuto un nubifragio.Secondo quanto si è appreso l'albero ha colpito il bus mentre il mezzo era fermo a un semaforo rosso, all'incrocio con via Piagentina. Sul posto, oltre ai sanitari, vigili del fuoco, polizia municipale e carabinieri.Dei 5 feriti al momento quattro sono stati portati al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova, uno a quello della Santa Maria Annunziata. Secondo le prime informazioni sarebbero rimasti colpiti i passeggeri seduti nella parte posteriore del pullman.. Ad essere colpita, stavolta, la sala cataloghi, dove fortunatamente non sono accolti libri: «un gruppo di addetti è già intervenuto per asciugare i cataloghi bagnati dall'acqua entrata attraverso il lucernario, uno di quelli che non è stato ancora sottoposto ad intervento di adeguamento, e nessun danno è stato riscontrato», assicura la vicedirettrice di Firenze, Silvia Alessandri. Il 7 maggio era andata peggio: l'acqua era entrata da un muro di una delle sale di consultazione e svariate decine di volumi si erano bagnati, costringendo il personale della biblioteca ad un intervento repentino per salvare il patrimonio librario messo a rischio dall'umidità.