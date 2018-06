Finte esequie a Marchionne il licenziamento è valido: operaio tenta di darsi fuoco

di Michela Allegri

Dopo la vittoria in appello, arriva la sconfitta senza possibilità di replica in Cassazione. E la delusione si trasforma in una protesta davanti alla casa del vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio, a Pomigliano d'Arco, con un uomo che minaccia di darsi fuoco e il vicepremier che va a trovarlo in ospedale. I giudici di piazza Cavour, ribaltando la sentenza di secondo grado e accogliendo il ricorso di Fca, hanno disposto il licenziamento definitivo dei cinque operai Fiat che nel 2014 avevano inscenato il funerale dell'ad...