Ferrero rischia di perdere i suoi cinema: «Quattro multisale in vendita per i debiti»

di Lorenzo De Cicco

«Il nostro gruppo è solido, troveremo una soluzione prima dell'asta, non perderemo i cinema», dice sicuro Giorgio Ferrero, nipote del mitologico «Viperetta», cioè Massimo, patron della Sampdoria, produttore, imprenditore, ex attore perfino, che con la «Ferrero Cinemas» controlla undici sale e multi-sale lungo lo Stivale, dalla provincia di Padova a Ragusa, passando ovviamente per Roma. Proprio qui, nella Capitale, al termine di una battaglia giudiziaria che come spesso accade si è...