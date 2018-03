Fermo, anziana trovata morta legata sul letto: forse una rapina finita male

Una donna di 79 anni è stata trovata morta dal figlio che abita con lei, tornato a casa ieri sera tardi, in località Alteta di Montegiorgio. Maria Biancucci, 79 anni, era sul letto con mani e piedi legati, la casa era in disordine. Sul corpo non ci sarebbero segni di violenza. Secondo il capitano Gianluca Giglio, comandante dei carabinieri di Montegiorgio, che conducono le indagini, potrebbe essere una furto o rapina finita male.