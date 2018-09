Febbre del Nilo, tre morti nel fine settimana: si allarga il fronte del contagio

Tre morti in tre giorni per complicazioni legate alla febbre del Nilo.Oggi una donna di 84 anni è deceduta oggi a Rovigo per presunta infezione dal virus West Nile. Lo riferisce l'Azienda Ulss 5 Polesana. L'anziana, residente nel capoluogo, era ricoverata nella divisione di Medicina dell'Ospedale cittadino dal 26 agosto per una sospetta meningite, con febbre altissima. Il primo esame IGM per West Nile effettuato è risultato negativo, ma le condizioni della signora suggeriscono ai medici di ripetere l'esame di secondo livello, che accerta la presenza del virus. La donna - precisa l'Azienda sanitaria - era affetta da gravissime patologie cronico-degenerative che hanno portato alla compromissione del sistema immunitario.

Nel finesettimana due donne anziane ricoverate nel reparto Rianimazione dell'ospedale Maggiore di Bologna sono morte per complicazioni legate anche alla Febbre del Nilo. Le pazienti, entrambe ottantenni, soffrivano di gravi patologie già in atto, alle quali si è sovrapposta l'infezione da West Nile. Salgono così a dieci in Emilia-Romagna i decessi di quest'estate riconducibili alla Febbre del Nilo. La zona più colpita è stata il Ferrarese, con cinque vittime; altre tre persone sono morte nel Ravennate.

Inoltre «durante il week end nel pordenonese sono state registrate due nuove diagnosi di positività al West Nile Virus, relative a due donne residenti in provincia». Lo afferma Paola Toscani, responsabile della Struttura complessa Prestazioni Sanitarie dell'Azienda per l'assistenza sanitaria 5 «Friuli Occidentale».«Le pazienti - spiega Toscani - presentano una sintomatologia non severa e sono state comunque ricoverate nel reparto di Medicina dell'Ospedale di Pordenone. Un'altra paziente, si trova ricoverata dai giorni scorsi, nell'Ospedale di San Vito al Tagliamento, mentre il paziente accolto nel reparto di Neurologia di Pordenone, sta progressivamente migliorando».Gli altri pazienti - riferisce l'Azienda - che nei giorni scorsi erano stati ricoverati nelle strutture sanitarie pordenonesi, hanno fatto ritorno a casa.