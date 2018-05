Farah è rientratata a Verona: ammessa agli esami di maturità

Come ognuna delle sue amiche a cui ha chiesto aiuto tramite whatsapp quando era stata portata con l'inganno in Pakistan e lì costretta ad abortire il figlio concepito con il suo ragazzo italiano: anche Farah, la studentessa di diciannove anni al centro della terribile vicenda, potrà sostenere l'esame di maturità. Rientrata oggi a Verona, grazie all'interessamento dello Stato italiano, figura nell'elenco dei maturandi dell'istituto Sanmicheli indirizzo marketing e finanza. Una decisone adottata dal consiglio di istituto nonostante la ragazza abbia superato il limite massimo di assenze per la forzata permanenza in Pakistan.



Intanto Farah è stata ascoltata dagli investigatori della Questura di Verona, per sommarie informazioni sulla vicenda. L'informativa servirà poi alla Procura per valutare se vi siano profili di reato e soggetti eventualmente perseguibili in Italia. Al momento i fatti riferiti dalla giovane - l'ipotesi del sequestro di persona, l'aborto subito sotto costrizione - non riguarderebbero il territorio nazionale, ma il Pakistan, dove va verificato se queste condotte costituiscano in quell'ordinamento fattispecie di reato o meno. Ma alla Polizia di Verona preme soprattutto verificare il profilo di sicurezza di Farah, valutarne il grado di rischio - alcuni familiari risiedono in città - per decidere le misure di tutela. Attualmente a Verona vive un fratello di Farah, mentre il padre - contrariamente a quanto appreso in un primo tempo - si trova in Pakistan dal gennaio scorso.

