Facebook, perché Zuckerberg teme solo il parlamento Usa

di Vittorio Zambardino

Il mondo parla delle “guerre culturali populiste” e lui non risponde al parlamento britannico, mentre solo ieri sul tardi accetta di vedere quello americano. Mark Zuckerberg ha fatto sapere con una lettera, arrivata ieri alla commissione cultura della Camera dei comuni britannica, che non si presenterà davanti ai parlamentari della commissione cultura. Gli manda due alti dirigenti. La commissione si è offesa. Le domande che vorrebbe porgli riguardano che cosa è successo con i dati raccolti, forse all’insaputa di Facebook, e poi usati nella campagna referendaria per la Brexit e in quella presidenziale americana del 2016.



Usati è dir poco: analizzati da appositi programmi che hanno permesso di mirare singoli soggetti e quindi specifici settore di utenti per una campagna accesa, violenta, condita di notizie false o fortemente alterate, per influenzare l’orientamento elettorale dei destinatari e dei loro amici, con le quali quelle informazioni venivano poi condivise secondo la più frequente delle azioni “social”. E’ quella che è stata definita ieri in commissione: “una guerra culturale” ad orientamento populista.



Zuckerberg non si nega però al parlamento più importante per lui, quello americano, che vuole sentirlo subito dopo Pasqua. Sarà il primo anello di una catena di audizioni: è del tutto ovvio che dopo la commissione vorrà ascoltare che cos’hanno da dire i capi di Google e di Twitter, per fermarsi solo ai “player” internet più noti. Intanto ben trentasette stati americani, attraverso i loro procuratori, hanno chiesto di rivolgere domande al social network.

Chi si è presentato davanti alla commissione ieri è il “pentito” Christopher Wylie (il “whistleblower”), l’uomo che parlando con i giornalisti del Guardian ha di fatto reso pubblico lo scandalo sull’uso dei dati. E’ sua l’espressione di guerra culturale populista. E tuttavia un equivoco rimane sospeso nel modo nel quale la politica sta affrontando tutta la vicenda.



L’equivoco sta nella caccia ai social e non alla zona grigia dei guerriglieri culturali. Ha detto Steve Bannon, il guru di estrema destra, consulente di Trump in campagna elettorale e azionista della stessa Cambridge Analytica: “Facebook ha venduto dati a molti altri prima di noi”. Prova a dare la responsabilità tutta a Facebook. Ma raccogliere dati ed utilizzarli commercialmente è il business dei social network. Il punto è l’uso finale che dei dati è stato fatto, di quello Bannon sa molto. Ma la politica bracca solo i social. Potrebbe invece essere importante se la politica che indaga riuscisse a separare il comportamento dei grandi social dall’esistenza di una vera e propria zona di attività criminali, che però avvengono a valle dell’azione delle aziende. Si tratta di quel miscuglio di spie, software che sparano fake news, programmatori e attivisti del quale parlava serenamente uno dei massimi responsabili nel video pubblicato da “Channel4”. Chissà se Zuckerberg riuscirà a far chiarezza sul punto.



Qualcosa, molto, ha già detto Wylie ieri: ha dettagliato tutte le operazioni di cui è a conoscenza, dalla Nigeria a quelle sulla Brexit: i video violenti farlocchi messi in linea nella campagna elettorale in Africa e i software di comprensione dei sentimenti utilizzati sul più raffinato mercato occidentale (non che al nostro pubblico siano stati risparmiati video e notizie false). Dalle sue parole si intravede un bel paradosso: la propaganda che tra le altre alimentava le ossessioni complottiste del pubblico - dall’immigrazione agli accordi commerciali internazionali ai vaccini - si serve di una vera e propria attività complottista, palesemente illegale e comunque assai discutibile. Quanto illegale e in quali paesi? E’ un altro dei nodi da sciogliere.



Ma tornando a Zuckerberg, pare proprio che non abbia capito quale tempesta perfetta si stia addensando sulla sua azienda. Il processo mediatico e politico a Facebook potrebbe nel giro di poche settimane scatenare un’ondata di interventi regolatori da parte dei vari parlamenti che certo non sarebbero mirati “ad aziendam” ma riguarderebbero tutto il settore industriale.



L’assedio è nutrito. Anche la Commissione europea ha spedito a Zuckerberg un elenco di cinque domande chiedendo che la risposta arrivi nel giro di due settimane. Le domande riguardano le questioni sul tavolo: come vengono custoditi i dati, come è regolata la loro cessione a terzi, che cosa è avvenuto ai dati degli utenti europei. Certo se la Commissione volesse indagare a fondo sull’uso dei dati che si fa anche da parte delle grandi aziende telefoniche e da parte degli Stati, per esempio da parte delle polizie, potrebbe risultarne un quadro ancora più completo e un beneficio per tutti i paesi dell’Unione.



Gli Stati Uniti non sono nuovi ad interventi traumatici su colossi industriali - i casi Bell System e Ibm del passato. Ma in entrambi si è trattato di una limitazione del potere di predominio sul mercato. Nel caso dei nostri giorni l’azione del regolatore politico è ormai inevitabile, come segnalava su questo giornale il professor Romano Prodi qualche giorno fa, ma finirà per colpire le aziende dei dati nel loro cuore profondo. La politica non perderà l’occasione per mettere le mani su quello che viene definito il “nuovo petrolio”. Che però è una materia delicatissima, non solo per la privacy, ma costituisce la ragione di vita di quelle aziende e di altri attività critiche per l’economia, quale la pubblicità. Il rischio principale è che rimanga fuori dal campo di indagine la “psicopropaganda”, quella che “evoca le paure delle quali le persone non sono ancora coscienti”, come recitava uno dei dirigenti di Cambridge Analytica. Colpire l’industria dei dati per fermare la psicopropaganda delle guerre culturali è come rinunciare all’uso del trattore in agricoltura solo perché fa rumore. La politica dovrebbe procedere con mano leggera, è in gioco un pezzo importante di futuro.



Mercoledì 28 Marzo 2018 - Ultimo aggiornamento: 00:08



