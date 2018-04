Fabrizio Corona, lite fuori dalla discoteca a Milano: «Ti vengo a prendere a costo di tornare in galera»

Fabrizio Corona torna a far parlare di sé per una lite avvenuta la scorsa notte davanti a un locale del centro di Milano. In un video pubblicato in esclusiva dal sito «MilanoToday», l'ex agente dei paparazzi inveisce contro un altro uomo di cui non si riesce a capire l'identità che si trova all'ingresso della discoteca, circondato da un capannello di persone che fa da muro. È l'ennesima intemperanza dell'ex fotografo dei vip, che si trova in una delicata posizione costantemente monitorata dalla magistratura di sorveglianza. Le immagini partono dal momento in cui Corona si sta allontanando dal luogo urlando «ti vengo a prendere a costo di tornare in galera». Pochi secondi dopo attraversa la strada, raggiunge l'ingresso e continua a rivolgersi con toni violenti all'interlocutore dicendogli «devi chiedermi scusa in ginocchio, pezzo di m...». In un passaggio sembra che sferri un calcio, sottolineato da un verso di sorpresa dei presenti. Il filmato si interrompe mentre l'azione è ancora in corso. Le forze dell'ordine, per quanto comunicato finora, non hanno ricevuto segnalazioni per l'episodio. Corona è in affidamento terapeutico dal 21 febbraio scorso, quando ha potuto lasciare il carcere di San Vittore. Si attende di capire se la lite avrà ripercussioni sul suo percorso giudiziario e se comporterà l'annullamento della misura.

Giovedì 5 Aprile 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:05



