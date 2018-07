Domani esce "Io spio", il settimanale di Fabrizio Corona: sul primo numero lettera d'amore a Silvia Provvedi

Sarà in edicola domani, 6 luglio il primo numero di "Io Spio", il settimanale di Fabrizio Corona. L'ex re dei paparazzi in realtà farà soltanto da consulente alla rivista di gossip e spettacolo, anche se circolano voci, smentite dall’art director Mauro Marchini, che Corona possa essere anche editore del progetto.



Nel primo numero di "Io spio", la sua dedica d'amore a Silvia Provvedi: «Sono gelosissimo della mia giovane e bella compagna, ma non sono il principe azzurro sul cavallo bianco ». «Con Silvia - si legge ancora - è tonato il sereno, sono gelosissimo della mia giovane e bella compagna. Entrambi abbiamo voglia di stare insieme, di pensare al futuro, ma da superstizioso quale sono non posso dire che il nostro amore sarà per sempre».



Fabrizio Corona ha scelto una lettera d’amore, o meglio una sincera dedica alla sua Silvia Provvedi per il debutto da opinionista sul primo attesissimo numero di Io Spio. Sul settimanale di gossip e spettacolo diretto da Carla Viazzi, l’ex re dei paparazzi non scioglie i dubbi sul suo futuro di coppia, però una cosa può garantirla a Silvia: «Non sarò di certo il classico principe azzurro sul cavallo bianco, ma quando amo una donna sono disposto a tutto pur di renderla felice».

Giovedì 5 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA