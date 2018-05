L'ex le diede fuoco, Carla inaugura â€‹sportello contro la violenza sulle donne

Ha fondato un'associazione contro la violenza sulle donne, #IORIDOANCORA, e oggi, a Lanciano, Carla Caiazza, la donna di Pozzuoli data alle fiamme dal suo ex quando era all'ottavo mese di gravidanza, è stata testimonial dell'inaugurazione in ospedale del nuovo sportello «Senza Violenza», realizzato grazie alla collaborazione tra il Rotary Club di Lanciano, la Asl Lanciano Vasto Chieti e l'associazione di promozione sociale «Donn.è. Un luogo di ascolto e accoglienza, pubblico e gratuito, per le donne e i minori vittime di violenza, in tutte le sue forme. »Mi sento in dovere di aiutare altre donne - ha spiegato Carla Caiazza. Io sono un miracolo che cammina e per questo sono grata a Dio. Il compito da svolgere è salvare altre donne che non hanno forza e grinta o non la vogliono vedere la possibilità di fuoriuscire da questa tragedia, e spesso pensano che quello che vivono è la loro normalità. Ho creato un'associazione per darmi forza, attorniarmi di donne e sostenere questa mia battaglia affinchè le città si colorino di rosa. La violenza - ha aggiunto - può essere spezzata e ci credo. Prima le donne non si univano, si facevano schiacciare, ora reagiamo e abbiamo molti mezzi a disposizione per far uscire le donne da incubi che pensano sia la normalità. Della mia esperienza mi è rimasta la grinta e ho fortificato il mio carattere; sono corazzata bene«. Nella massima riservatezza e anonimato le donne troveranno ascolto, aiuto, informazioni e sostegno per uscire da situazioni di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, di molestie o stalking. Ai minori sarà offerta anche assistenza mirata per contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo. Lo sportello sarà aperto il martedì dalle ore 16.30 alle 18.30 e il giovedì dalle 9.00 alle 12.00 nella stanza 10 al primo piano della palazzina 16, nell'area della Cittadella del volontariato. Il primo contatto può avvenire anche telefonicamente allo 0872.706517 o via Facebook (cercando la pagina di DONN-è) o via E-mail a senzaviolenzalanciano gmail.com.

Sabato 5 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 06-05-2018 11:59



© RIPRODUZIONE RISERVATA