Euromed, a Roma la sede dell'Assemblea. Battute Marsiglia e Istanbul

di Fabio Rossi

Non solo una rivincita dell'Italia, dopo la sconfitta subita nell'assegnazione della sede dell'Agenzia europea del farmaco (Ema), finita ad Amsterdam. La scelta di Roma come sede del Segretariato permanente dell'Assemblea parlamentare dell'Unione per il Mediterraneo serve anche a sottolineare ancora una volta il ruolo centrale della Città eterna in una delle aree di maggiore importanza strategica del pianeta, stretta tra grandi potenzialità da sviluppare e focolai di crisi da gestire. L'organismo...