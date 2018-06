Cinquantamila euro per le dipendenti che fanno figli: imprenditore italiano crea il fondo di maternità

fondo per permettere ai propri dipendenti, prevalentemente donne, di poter fare figli e mettere su famiglia con maggiore serenità. L'iniziativa è dell'agenzia per il lavoro Eurointerim Spa, con sede principale a Padova e Filiali distribuite in tutta Italia, che nel 2018 ha destinato allo scopo 50.000 euro.



I cinquantamila euro stanziati servono a favorire le famiglie dei dipendenti della nostra struttura, di cui 8 su 10 sono donne - spiega il presidente di Eurointerim Luigi Sposato - sarà data in media più di una mensilità di stipendio a chi avrà tra quest'anno e il prossimo, un figlio». I particolari della promozione aziendale sono stati illustrati durante l'iniziativa «Bimbi in ufficio Eurointerim», «per favorire la conciliazione dei tempi di vita familiare e lavorativa: per un giorno i figli dei dipendenti possono conoscere i colleghi ed il posto di lavoro di mamma e papà. Si tratta di una giornata di lavoro senza scuola, baby-sitter e nonni», spiega Sposato.



«Questo evento festoso consente ai bambini di partecipare alla quotidianità lavorativa dei genitori, senza associare il lavoro ad un senso di assenza, ma a una situazione serena insieme ad altri bambini, per farli sentire parte di una grande famiglia. La giornata trascorrerà grazie alla presenza di animatori, intrattenimenti e gonfiabili. Tutti i dipendenti e i bimbi pranzeranno insieme negli spazi aziendali», spiega. «Per Eurointerim - afferma Luigi Sposato - è fondamentale l'attenzione verso le Risorse Umane e la conciliazione dei tempi casa-lavoro, ai fini del miglioramento del clima aziendale e familiare. Quest'anno nel mese di maggio i dipendenti hanno ricevuto un premio aggiuntivo pari al doppio della normale mensilità ed è stato inoltre istituito un fondo per incentivare la maternità in azienda».