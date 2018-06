Livorno, esplode un appartamento: tre feriti, grave una ragazza

LEGGI ANCHE: Dramma a Livorno, dove un appartamento è esploso e tre persone sono rimaste ferite. Dalle prime informazioni, una ragazza 14enne sarebbe rimasta gravemente ustionata ed è stata portata al pronto soccorso. Viste le sue condizioni il 118 è già stato allertato l'elisoccorso per il suo trasferimento al centro ustioni dell'ospedale Cisanello di Pisa. Le cause non sono ancora chiare e sul posto stanno operando vigili del fuoco e forze dell'ordine. Altre 2 persone sono rimaste ferite in modo meno grave e sono tuttora ricoverate nella choc room al pronto soccorso di Livorno.LEGGI ANCHE: Roma, esplode palazzina a La Storta: due feriti gravi, palazzo evacuato

Ancora da chiarire le cause dell'esplosione, forse dovuta a una bombola d gas. L'appartamento in cui si è verificato lo scoppio e quello al piano superiore sono stati dichiarati inagibili.Al momento dell'incendio l'appartamento era vuoto. Le tre persone rimaste ferite si trovavano al piano superiore. L'esplosione è avvenuta al piano terreno dell'edificio di via del Seminario n.33 e le cause sono in fase di accertamento. I tre feriti sono stati portati all'ospedale di Livorno, ma non sono in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri.​