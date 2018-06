Migranti, anche l'italiana Forenza tra i 4 eurodeputati sulla nave ong

C'è anche l'italiana Eleonora Forenza (Gue-Ngl) fra i quattro europarlamentari che nella notte di ieri si sono imbarcati a Malta sulla nave Astral della ong spagnola Proactiva Open Arms alla volta della zona SAR (Search and rescue, ricerca e salvataggio), per conoscere la realtà che l'equipaggio affronta quotidianamente.



«Proprio nei giorni in cui il Consiglio europeo discute di politiche europee sulla migrazione - spiega Forenza in una nota - pensiamo sia doveroso e opportuno ribadire che esiste una proposta del Parlamento europeo, approvata da una larga maggioranza, per modificare il regolamento di Dublino». I governi «si ostinano a ignorare» il testo del Pe, sostiene l'eurodeputata, che però «è importante per due motivi. Il primo è che supera la logica del paese del primo accesso all'Ue e stabilisce un sistema di relocation in tutti gli Stati membri in base al Pil e alla popolazione di ognuno. Il secondo è che il problema è soprattutto la politica complessiva dell'Ue» sui migranti. Gli europarlamentari arriveranno nella zona SAR stanotte e rimarranno in osservazione per tre giorni. Oltre a Forenza, fanno parte del gruppo anche i deputati spagnoli Miguel Urban (Gue/Ngl), Ana Miranda (Verdi) e Javi Lopez (S&D).

