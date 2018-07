Malpensa, voli cancellati: 900 passeggeri restano a terra

Sul caso l'Enac ha aperto un'indagine. L'indagine è per accertare che le compagnie che hanno cancellato i voli stiano rispettando il regolamento europeo che tutela i passeggeri nei casi di ritardi, cancellazioni e overbooking. «Da una prima verifica effettuata dall'Enac - spiega un comunicato dell'Ente - comunque, le compagnie stanno riproteggendo i passeggeri sui primi voli disponibili». L'Enac assicura che continuerà a monitorare la situazione e invita tutte le compagnie, anche in considerazione dell'aumento dei voli e dei passeggeri nei mesi estivi, a «modulare e programmare i propri operativi» in modo da garantire «efficienza e regolarità» dei voli.

Questa mattina tre voli in partenza dasono stati cancellati dalle compagnie: si tratta di due voli di(per Lisbona e Copenaghen) e uno didiretto a Casablanca e questo ha scatenato le proteste delle centinaia di passeggeri che hanno cercato dei voli alternativi trovandoli in altri giorni e/o a costi molto più alti. Alcuni studenti che dovevano festeggiare la maturità a Lisbona o in altre mete hanno dovuto cambiare programmi.

Nel caso dii due voli sono stati cancellati per ragioni operative. Nel caso del volo da Lisbona il motivo è stato che ci sono regole stringenti, spiega il sito della compagnia, sul numero di ore che un equipaggio può viaggiare. «Per proteggere la sicurezza dei nostri clienti e dell'equipaggio questo non può essere superato - si legge - Per questo abbiamo dovuto cancellare il vostro volo». Nel caso del collegamento con Copenhagen invece «a causa di restrizioni del controllo del traffico aereo - spiega Easyjet - su voli precedenti nella nostra rete abbiamo dovuto apportare alcuni cambi nel nostro programma di volo e non siamo stati in grado di rendere operativo il vostro volo».