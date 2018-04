Milano, 17enne scomparso da due settimane. Famiglia disperata: «Aiutateci»

MILANO -, è scomparso da Milano, dove vive da dieci anni con la famiglia, dal 23 marzo.: la prima di un ex compagno di classe del ragazzo che, intorno alle 15 del 26 marzo, lo avrebbe visto su un tram 16 (zona Conciliazione) con un cappellino con visiera grigio con lo stemma di due tigri. E sempre a Milano, il giorno dopo, il 27 di marzo, una sua amica lo avrebbe visto in piazzale Lotto nel primo pomeriggio. Dumitru è al secondo anno di un istituto tecnico a della città, non ha con sé il cellulare e nemmeno i documenti: è alto un metro e 78 centimetri, ha gli occhi marroni e i capelli castani. La famiglia disperata chiede aiuto.Quando è scomparso indossava un giubbotto grigio scuro, un pantalone di colore nero e scarpe grigie e nere.