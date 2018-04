Incastrato sotto l'automobile dopo lo schianto, muore motociclista

DUE CARRARE (PADOVA) - Si schianta con la scooter Piaggio e rimane incastrato sotto un'auto. Grave incidente alle 16.30 di oggi in via Campolongo a Due Carrare. Prima l'incidente tra una moto e una vettura e poi il motociclista incastrato sotto le lamiere. I vigili del fuoco sono riusciti a liberare l'uomo e il personale del Suem lo ha rianimato per quaranta minuti. Ma non c'è stato nulla da fare. Il motociclista, 61 anni di Maserà, è deceduto. Sotto choc il 34enne alla guida dell'auto, una Renault Megane.

Giovedì 19 Aprile 2018



