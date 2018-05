Doppio lavoro, la Gdf indaga su 411 docenti universitari

di Valentina Errante e Sara Menafra

Finora sono 411 i docenti sotto indagine e non solo nei dipartimenti di Ingegneria e Architettura. Gli accertamenti della Guardia di finanza sui doppi lavori degli insegnanti universitari, dopo le verifiche nel 2017, si sono estesi a tutti gli atenei d’Italia. Chimica, Medicina, Giurisprudenza ed Economia. E il fenomeno dei professori che, pur avendo optato per il cosiddetto regime di “tempo pieno”, con divieto assoluto di svolgere altri incarichi se non con esplicita autorizzazione del Rettore, si dedicavano in realtà...