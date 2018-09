Donna muore travolta da un treno, il suo cane la veglia per 7 ore: «Non faceva avvicinare nessuno»

Una donna di 33 anni è stata travolta da un treno vicino la stazione di San Frediano (Cascina), in provincia di Pisa. Con lei c'era il suo cane, un cocker, che è rimasto illeso e ha vegliato sulla padrona per sette ore fino all'arrivo dei soccorsi. Purtroppo per Irene Ferraris non c'è stato nulla da fare, la donna è morta in ospedale, ma è stato possibile riconoscerla proprio grazie al microchip del suo cagnolino.



Secondo quanto riporta la Nazione, i soccorritori hanno trovato il cocker accanto al corpo della padrona. «Non faceva avvicinare nessuno, la proteggeva», riferiscono i testimoni. La donna, nata a Spoleto, viveva nella comunità del "Popolo degli elfi", in provincia di Pistoia. È arrivata in ospedale, il Cisanello di Pisa, in condizioni ormai gravissime e per i medici c'è stato ben poco da fare. Secondo le prime ricostruzioni, pare che la donna non abbia sentito il fischio del treno e non si sia accorta di quello che stava succedendo. Il cane adesso è stato affidato a un canile, in attesa di contattare la famiglia della vittima.

