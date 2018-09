A 92 anni investe due pedoni con l'auto e non si ferma: non si era accorta di nulla

LEGGI ANCHE:

Una donna diha investito due pedoni e proseguito la sua corsa senza fermarsi, forse, non rendendosi conto dell'accaduto. La pensionata ieri era alla guida di una Ford Fiesta nel centro di, in provincia di Bologna. Per l'anziana è scattata la denuncia per omissione di soccorso, il ritiro della patente e la successiva verifica dei requisiti psicofisici.Dopo avere investito una donna di 45 anni, la 92enne ha "tirato dritto" e travolto un altro pedone, un uomo di 85 anni che stava facendo la spesa. Raggiunta dai carabinieri, è apparsa confusa e agitata. I militari l'hanno tranquillizzata, poi le hanno spiegato che il suo comportamento avrebbe comportato la denuncia e il ritiro della patente. I due pedoni sono stati soccorsi dal 118 e portati in ospedale: solo lievi contusioni per l'85enne, mentre la donna ha riportato ferite di media gravità alle gambe. I militari si sono inoltre accorti che l'auto non era stata revisionata da due anni e per questo è stata ritirata anche la carta di circolazione.