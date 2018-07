Divorzio, nuove regole: ecco cosa cambia da oggi

di Barbara Carbone

Dal “peso” degli anni passati insieme ai sacrifici fatti per la famiglia: l’avvocato Marco Meliti spiega tutte le novità in materia di divorzio dopo quanto stabilito ieri dalle Sezioni Unite della Cassazione. L'ASSEGNO Va dato anche a chi è autosufficiente Con la sentenza della Sezioni Unite della Corte di Cassazione in tema di assegno divorzile viene di fatto cancellato il principio introdotto dalla sentenza Grilli del 2017, secondo il quale il godimento da parte del coniuge “debole” di...