Divorzio, pg Cassazione: sì al criterio del tenore di vita per stabilire l'assegno

«La premessa è che ogni singolo giudizio richiede necessariamente la valutazione delle peculiarità del caso concreto perché l'adozione di un unico principio di giudizio, come quello stabilito dalla sentenza 'Grillì corre il rischio di favorire una sorta di giustizia di classe», ha sottolineato il pg Matera nella sua requisitoria davanti alle sezioni unite che discutono della 'messa in soffitta' del criterio del tenore di vita dopo il verdetto 'Grilli' del maggio 2017.



«Si può anche convenire sul fatto che il criterio dell'autosufficienza - ha proseguito Matera - può essere preso come parametro di riferimento, ma non si può escludere di rapportarsi anche agli altri criteri stabiliti dalla legge quali la durata del matrimonio, l'apporto del coniuge al patrimonio familiare, il tenore di vita durante il matrimonio».

Il criterio delgoduto durante il matrimonio deve ancora essere preso a riferimento nelle cause diper valutare il diritto del coniuge più debole a ricevere l'assegno divorzile. Lo ha chiesto il pg della, Marcello Matera, alle sezioni unite della Suprema Corte che devono decidere se confermare o meno il verdetto 'Grillì che ha archiviato il tenore di vita. La decisione degli ermellini sarà depositata tra circa un mese.