Divorzio, la Cassazione domani decide sui "principi"

Dopo tante "sollecitazioni" dal mondo del diritto, comprese quelle provenienti dalla Procura generale della Cassazione, approda domani alle Sezioni Unite della Suprema Corte la questione del diritto o meno al mantenimento dello stesso tenore di vita goduto durante il matrimonio, tramite l'attribuzione dell'assegno divorzile, per le mogli che spesso, ma non più come un tempo, sono ancora il soggetto economicamente debole della coppia andata in frantumi.



Con il verdetto che prende il nome dall'ex ministro dell'Economia Vittorio Grilli, il cui ricorso ha portato all'affermazione di una epocale rivoluzione nelle cause di divorzio, i supremi giudici della Prima sezione civile con la sentenza 11504 del maggio 2017 hanno messo fine al diritto per il coniuge con meno mezzi ed entrate ad essere mantenuto per sempre dall'altro, anche dopo il divorzio, assicurandogli più o meno lo stesso standard di vita.



Domani si discuterà se è ancora giusto, nella attuale società dove le donne hanno raggiunto una indipendenza e titoli di studio un tempo non a portata di mano, lasciare in vita la solidarietà coniugale, sotto forma di assegno, anche quando i partner si sono lasciati per sempre e magari intrecciano nuove unioni. Per sapere l'esito della decisione, bisognerà aspettare la pubblicazione delle motivazioni della discussione, può servire anche un mese che è il tempo canonico. A staccare la spina ai "privilegi" garantiti alle ex fin dal 1990, è stata appunto la sentenza Grilli che ha affermato che il matrimonio non è più la «sistemazione definitiva»: sposarsi, per i supremi giudici, è un «atto di libertà e autoresponsabilità» e se le cose vanno male si torna ad essere «persone singole», senza rendite di posizione. Anche perchè dover versare un assegno «può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia» e questo in violazione del diritto a rifarsi una vita riconosciuto da Strasburgo e dalla Carta fondante dell'Ue.



Lo scorso dicembre, è stato l'ex Primo presidente della Cassazione Giovanni Canzio, con uno dei suoi ultimi decreti, a incaricare le Sezioni Unite di pronunciarsi sul tema 'assegno di divorziò, ritenuta di «particolare importanza» e dato che il nuovo eclatante indirizzo era stato deciso solo da una sezione "semplice". Anche il Procuratore Generale presso la Suprema Corte, Riccardo Fuzio, il 26 gennaio 2018 nel corso della cerimonia inaugurale dell'anno giudiziario ha ricordato il «clamore» suscitato dal verdetto 'Grillì «sulla questione della spettanza e della funzione dell'assegno divorzile, a fronte di una giurisprudenza pacifica, fondata su principi sanciti dalle Sezioni Unite sin dagli anni '90».



Fuzio aveva poi sottolineato che la Procura del "Palazzaccio" «di fronte a questo mutamento di giurisprudenza» aveva «reiteratamente segnalato che, al di là della soluzione del nodo interpretativo, ovviamente sempre aperto all'ermeneutica e all'evoluzione che a essa è propria, appariva indispensabile nuovamente investire le Sezioni Unite dell'esegesi del sistema normativo di riferimento».



Positivamente il Pg aveva accolto la decisione di Canzio di dare spazio nel massimo consesso degli "ermellini" a una «rinnovata riflessione sul tema del permanere, o meno, del valore della solidarietà post-coniugale nella società odierna e della funzione da ascriversi all'assegno di divorzio».

