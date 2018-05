Il divorzio breve non seduce più: separazioni in calo

di Michela Allegri

I poveri separati in casa per non corrispondere assegni di mantenimento, o per non abbandonare l’abitazione. E i ricchi che, addirittura, divorziano per finta, per pagare meno tasse. Nel mezzo, i dati del ministero della Giustizia, che raccontano di come il divorzio breve, previsto dalla legge entrata in vigore nel maggio del 2015, sia un trend destinato a raggiungere il culmine tra il 2017 e il 2018, per poi diminuire. Dopo il boom di addii, registrato tra il 2015 e il 2016, nel 2017, c’è stato un periodo di assestamento...