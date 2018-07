Mazara, ex direttore Cnr Dino Levi disperso in mare da ieri: ritrovata la sua barca a vela

Ansia per l'ex direttore del Cnr di Mazara del Vallo Dino Levi che da ieri è disperso in mare. Lo scienziato di 72 anni originario di Torino ma da 40 anni residente a Mazara, come era solito fare quasi ogni giorno, ieri è partito intorno alle 12,15 dalle vicinanze del lido «Circoletto», diretto a Capo Feto con un piccolo natante a vela, un laser lungo 3,70 metri. È stata la moglie, dopo l'ora di pranzo, a lanciare l'allarme. Poco dopo nella zona di Quarara, a circa 5 miglia da dove era partito e dalla parte opposta dove era diretto, è stata trovata l'imbarcazione.



Ieri il mare era molto mosso, Levi, comunque, aveva un giubbotto di salvataggio. Dalle 7,30 di stamani cercano Levi gli equipaggi di un aereo, una motovedetta e due gommoni della Guardia costiera. Per un paio di ore, sino alle 2, stanotte le ricerche sono state portate avanti da un elicottero dell'Aeronautica, mentre per tutta la giornata di ieri il mare è stato perlustrato da personale della Guardia costiera mazarese e da un mezzo aereo dello stesso Corpo. Alle ricerche, condotte con il coordinamento della Direzione marittima di Palermo della Guardia costiera, sono stati sensibilizzati i diportisti e i pescatori che operano nella zona. Anche il Cnr ha dato la propria disponibilità alle ricerche.

Mercoled├Č 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 12:27



