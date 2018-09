Diciotti, la rete a pagamento che aiuta i migranti a fuggire

di Valentina Errante e Alessia Marani

L'obiettivo è superare il confine, lasciarsi alle spalle l'Italia e raggiungere parenti e conoscenti che da anni vivono in Germania, Francia, Svezia e Norvegia. Dove si sta meglio. E per farlo i migranti sbarcati dalla Diciotti sono pronti a pagare il pizzo, oliando le tasche di mediatori e faccendieri che lucrano sull'infinita diaspora degli eritrei. Alcuni per sottrarsi alle regole di Dublino si sarebbero rifiutati di chiedere asilo. Da anni l'emorragia di migranti dall'Italia è al centro di polemiche tra...