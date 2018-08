Diciotti, Di Maio: «Salvini vada avanti, ma pieno rispetto per l'inchiesta dei pm»

Il ministro Salvini vada avanti perchè non ha violato il codice etico del contratto e dei Cinque stelle. Il Governo si assume la responsabilità politica delle scelte fatte sul caso della nave Diciotti ma c'è «pieno rispetto» per l'azione della magistratura per cui non dobbiamo «attaccare» i pm che indagano. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio in un lungo video su facebook.



«Il ministro Salvini è indagato e credo che - ha spiegato Di Maio su fb - sia un atto dovuto in quanto ministro dell'Interno, in quanto titolare delle decisioni in quella materia. Come ci si comporta in questi casi? C'è il codice etico dei ministri nel nostro contratto e secondo il codice etico dei ministri e del Movimento 5s il ministro deve continuare a fare il ministro. È nostro dovere attuare il programma elettorale ma è anche diritto-dovere della magistratura portare avanti i procedimenti giudiziari. Quindi - ha aggiunto - pieno rispetto per la magistratura e non facciamo ripiombare questo Paese negli scontri tra procure, pm e politica. Noi ci assumiamo le nostre responsabilità come governo coscienti del fatto che abbiamo fatto l'interesse nazionale e ci difenderemo per le decisioni che abbiamo preso ma non per questo adesso dobbiamo cominciare ad attaccare i pm che portano avanti il loro lavoro. Non possiamo applaudire a quei pm che arrestano un mafioso e poi a uno stesso pm porta avanti un'inchiesta diciamo che non va bene. Noi abbiamo sempre detto che le istituzioni vano rispettate».



«Amici, da ieri notte siamo più di 3 milioni sulla mia pagina facebook. Gli altri attaccano e litigano, noi lavoriamo e risolviamo problemi. Ogni inchiesta, bugia, insulto o minaccia perché difendo la sicurezza, i confini e il futuro degli Italiani, sono per me una medaglia. Grazie». Lo scrive su twitter il ministro dell'Interno Matteo Salvini.



Matteo Salvini sta provocando un «conflitto tra poteri dello Stato», mettendo «a rischio» il futuro del Paese. L'ex ministro dell'Interno, Marco Minniti, in una intervista al Corsera, interviene sulla vicenda Diciotti. E attacca il suo successore al Viminale accusandolo di aver creato una situazione «senza precedenti». Le scelte di Salvini, sottolinea Minniti, «sono provvedimenti senza motivazione e, cosa più grave, stanno provocando un conflitto tra poteri dello Stato. E lo stanno facendo per un mero e basso scambio politico. Vogliono aprire una trattativa con l'Europa sulla pelle delle persone. Ma ci rendiamo conto che stanno gestendo quella nave come se fosse straniera in un porto italiano? L'effetto è incredibile: un conflitto tra corpi e poteri del nostro Paese». Per Minniti «c'è il rischio di uno slittamento della nostra democrazia. I nazionalpopulisti ci spiegano che non è possibile tenere insieme due sentimenti: umanità e sicurezza. Ma una democrazia deve saperli conciliare non costringendo nessuno a scegliere rinunciando così ad un pezzo di se stessi». « C'è una strategia della tensione comunicativa. Estremizzano ogni evento per capitalizzare il consenso da qui alle prossime europee». Il vero obiettivo del governo per l'ex ministro dell'Interno è la rottura col l'Europa. «Vogliono rompere l'Europa. Hanno capito -spiega- che l'uscita dall'euro aveva un costo troppo alto, e allora puntano sui migranti. Vogliono un'Unione minima, dei confini e della decrescita». L'Europa, aggiunge, « va cambiata profondamente. Io mi sono scagliato contro i rischi di una burocrazia che non comprendeva l'Italia. Ma minacciarla, equivale ad ottenere l'effetto opposto».





