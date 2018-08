Diciotti a Catania, Saviano: «Il governo tiene in ostaggio 177 esseri umani»

Roberto Saviano prende posizione sul caso di nave Diciotti, arrivata a Catania, ma senza far sbarcare i 177 migranti a bordo, gran parte dei quali eritrei. «Il Governo tiene in ostaggio 177 esseri umani. La Diciotti, che da 5 giorni non può sbarcare chi è a bordo per ordine del ministero degli Interni, rappresenta un caso gravissimo e illegale di sequestro di persona plurimo di Stato». Lo scrive su twitter Roberto Saviano.

Il Governo tiene in ostaggio 177 esseri umani. La Diciotti, che da 5 giorni non può sbarcare chi è a bordo per ordine del ministero degli Interni, rappresenta un caso gravissimo e illegale di sequestro di persona plurimo “di Stato”. https://t.co/GqyEurLvkB pic.twitter.com/VcwTkgQnbj — Roberto Saviano (@robertosaviano) 21 agosto 2018