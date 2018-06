Fermo, due diciassettenni scompaiono dal campeggio dopo una lite con i genitori

Gaia Maria Perasso e Gaia Fiorentini, due 17enni originarie di Fidenza (Parma), sono scomparse nel fermano. L'ipotesi privilegiata dalla polizia è per ora l'allontanamento volontario. Le due, ieri sera, non sono rientrate nel campeggio del Fermano dove sono in vacanza con i genitori di una delle due. Ieri pomeriggio ci sarebbe stato un battibecco tra le ragazze e i genitori che poi le attendevano al camping, a Marina di Altidona, dove invece le ragazze non sono tornate per la notte.



Stamattina i genitori hanno denunciato la loro scomparsa in Commissariato e la Prefettura, su loro richiesta, ha diramato un appello per avere notizie su di loro da eventuali testimoni, diffondendo anche nomi e fotografie. Anche la Polizia municipale sta distribuendo volantini con le foto delle ragazze anche nei bar e negli stand di Pro Loco in festa, manifestazione in corso a Porto San Giorgio.

Sabato 30 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:33



© RIPRODUZIONE RISERVATA