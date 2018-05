Dentista gratis: ecco come funzionerà. Dentiere, contributo fino a 400 euro

di Alda Vanzan

Il (ri)candidato governatore del Veneto Luca Zaia in campagna elettorale aveva promesso cure dentarie gratuite a chi non poteva permettersele: «Vedo sempre più gente con problemi ai denti». Tre anni e due giorni dopo, le cure dentistiche gratuite per alcune fasce della popolazione residente in Veneto stanno per realizzarsi. La delibera è pronta, manca solo il sì della commissione consiliare. Quanto alle dentiere, ci sarà un contributo di 200 euro per la protesi superiore e di altrettanti 200 euro per la protesi inferiore. Tra i beneficiari i minori fino a 14 anni e i cittadini con vulnerabilità sociale o sanitaria (ad esempio genitori senza lavoro e anziani con la pensione sociale).



