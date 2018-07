Davide muore nella schianto con la sua Aprilia a soli 17 anni

di Salvatore Piro

La città piange un altro giovane morto a soli 17 anni sull'asfalto. La vittima si chiamava, originario di Torre Annunziata ma da tempo residente in Abruzzo con la famiglia, a Castel Frentano. Davide, studente al Liceo musicale Misticoni di Pescara, ha perso la vita schiantandosi con la suanera contro un'auto, modello Chevrolet Matiz, in sosta lungo il rettilineo di via Villani a Lanciano.LEGGI ANCHEIl tragico e violento impatto è avvenuto ieri sera, mercoledì 11 luglio. La moto di Davide, secondo quanto ricostruito dai carabinieri abruzzesi, che adesso indagano sulla dinamica dell'incidente, sarebbe stata sbalzata per 4 metri. Inutili e disperati i soccorsi. Lo studente è infatti morto dopo un'ora dall'arrivo in ospedale a Lanciano.La salma è stata restituita ai genitori. I funerali di Davide Valente si terranno domani, alle ore 11, nella chiesa di Santo Stefano a Castel Frentano. Tragico e fatale, oltre all'epilogo dello schianto, anche il destino. Un cugino di Davide, il 25enne Giulio Coppola, aveva perso la vita nello scorso ottobre in seguito a un incidente stradale avvenuto a Torre del Greco.