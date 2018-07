Csm, domani il Parlamento vota, verso l'accordo al primo voto

Potrebbe essere fumata bianca, domani in Parlamento, per l'elezione di otto membri del Consiglio superiore della magistratura e di un giudice della Corte costituzionale. L'intesa è alle battute finali in queste ore, ma se si chiuderà nella notte, domani si dovrebbe votare una lista di otto membri del Csm così ripartita: cinque alla maggioranza, di cui tre al Movimento 5 stelle (che ha fatto votare i suoi nomi on-line: Alberto Maria Benedetti, Filippo Donati e Fulvio Gigliotti) e due alla Lega (Stefano Cavanna e Emanuele Basile); altri tre membri all'opposizione, di cui uno al Pd e due a Fi. Ma sul tandem di Fi l'intesa non sarebbe ancora blindata perché altri gruppi di opposizione rivendicherebbero la scelta di un nome. E così in queste ore non si esclude neanche un rinvio.



Se la nomina degli otto componenti laici del Csm andasse in porto, si potrebbe aprire anche la partita della Corte costituzionale, per la quale il Parlamento deve eleggere un giudice. Il nome dovrebbe essere quello di Luca Antonini, vicino alla Lega. Continua comunque a circolare - si era parlato di lui anche come vicepresidente del Csm - il nome di Guido Alpa, professore di diritto civile e mentore del premier Giuseppe Conte.

Mercoled├Č 18 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 22:41



