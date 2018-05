Eboli, crolla il solaio all'asilo: tre bambini sotto choc, ricoverati

di ​Francesco Faenza

Crolla il solaio all'asilo, tre bambini ricoverati in ospedale. Tragedia sfiorata alla scuola dell'infanzia Vincenzo Giudicce, a Eboli. Il crollo è avvenuto verso le 9,30 nella scuola di piazza della Repubblica. Insieme ai pannelli sono venuti giù pietre e polvere. Due bambini marocchini e un italiano sono stati trasferiti in ospedale dai medici del 118. Nessuna ferita, solo l'enorme spavento. Visitati dai pediatri dell'ospedale di Battipaglia, i tre alunni di 5 anni sono stati dimessi in tarda mattinata.



Alla scuola Vincenzo Giudice sono arrivati i vigili del fuoco da Eboli, da Salerno e da Giffoni Valle Piana. L'ispezione è durata oltre tre ore. La scuola dell'infanzia è stata sgomberata alle 10. Due ore dopo anche i bambini delle elementari sono stati allontanati. Si attende l'esito del sopralluogo dei vigili del fuoco. E' probabile che nei prossimi giorni scattino i doppi turni con l'istituto accanto. Indignate le reazioni dei genitori: «Siamo stati informati da una mamma attraverso WhatsApp» racconta allibito Carlo Lettieri, uno dei genitori precipitatisi a scuola. Nell'arriva davanti al portone di ingresso: «Abbiamo trovato le ambulanze e i vigili del fuoco. Abbiamo temuto il peggio. Per fortuna il crollo non ha ferito nessuno dei bambini».

Venerdì 11 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 14:04



