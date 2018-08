Crollo ponte, presidente commissione Mit: «Probabili concause»

LEGGI ANCHE Genova, la commissione Trasporti: «Rottura di uno strallo ipotesi seria di lavoro»

I consulenti della procura e alcuni membri della commissione ispettiva del Mit hanno terminato l'ispezione sul luogo del crollo di Ponte Morandi. Il crollo di ponte Morandi potrebbe esser stato determinato da «una serie di concause» e non solo dalla rottura di uno strallo. Lo ha detto Roberto Ferrazza, presidente della Commissione ispettiva del Mit.

Secondo quanto appreso, si terrà una riunione operativa per coordinare le attività di messa in sicurezza dell'area con la rimozione delle macerie tenendo conto delle esigenze probatorie utili all'inchiesta penale aperta dalla procura di Genova.



Tra le operazioni, è prevista la numerazione e la documentazione fotografica degli elementi crollati sui quali verranno svolte alcune perizie tecniche. Sul posto anche alcuni tecnici e ingegneri della Società Autostrade.



«La procura ha autorizzato le verifiche per la messa in sicurezza dei monconi di Ponte Morandi proposte da Anas - ha aggiunto Ferrazza - dopo aver avuto il parere favorevole dei consulenti. Le verifiche verranno effettuate dai tecnici di Autostrade con i consulenti della procura».