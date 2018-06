Cremona, sono tornate a casa le gemelline di 10 mesi separate a Bergamo

Sono finalmente a casa nella loro cameretta le gemelline Elisabetta ed Evelina, nate nell'agosto 2017 e operate il 31 gennaio nell'ospedale Papa Giovanni XIII di Bergamo. Le piccole di Cremona erano venute al mondo unite per l'addome e condividendo organi vitali. I genitori Federico, ex calciatore professionista in B con il Mantova, e la moglie Claudia hanno sempre dimostrato grandissima forza d'animo nell'affrontare questa situazione e adesso, dopo tanto tempo trascorso nelle corsie degli ospedali con le loro piccole, possono finalmente iniziare nella loro abitazione la vita in famiglia.LEGGI ANCHE: Bergamo, gemelline siamesi separate in ospedale, sono figlie di un ex calciatore: ecco come stanno