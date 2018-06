Il comandante provinciale dei carabinieri De Vita: «Così scopriamo sui social i reati che nessuno denuncia»

di Sara Menafra

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Duemilacinquecento telecamere, che includono quelle di altre forze di polizia e del comune di Roma. Monitoraggio dei social network per intercettare emergenze e allarmi non denunciati alle centrali. Il grande fratello dei Carabinieri è nella sede del Comando dei carabinieri di piazza San Lorenzo in Lucina. E, secondo il comandante provinciale, generale Antonio De Vita, nell'occasione del compleanno dell'Arma, che festeggia 204 anni, dimostra come l'azione sul territorio riesca a conciliare controllo del territorio...