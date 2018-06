Per conquistarla le invia 1.800 rose, ma la corteggiata non si decide: «Uscire con lui? Vedremo»

L'ultima consegna, di mille esemplari, è di ieri. E tutta Vercelli ora si sta interrogando su chi è lo spasimante misterioso. L'oggetto delle continue attenzioni è, 28 anni, commerciante di indiscutibile fascino, nella cui gioielleria di corso Libertà, nel centro cittadino, sono state recapitate, a scadenze successive cinque enormi vasi popolati di fiori: rose rosse, bianche, gialle portate da un furgone. In totale sono 1.800 le rose già arrivate a destinazione.L'identità del corteggiatore è un mistero per tutti in città, ma non per Benedetta: «So chi è il corteggiatore - spiega - e l'ho chiamato per ringraziarlo. Non ci siamo mai frequentati. Se ci uscirò insieme? Non ho ancora deciso...».