Firenze, Corte dei conti condanna ex direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate a pagare 7 milioni di euro

Stangata

della Corte dei Conti di Firenze all'ex direttore provinciale dell'Agenzia delle Entrate, Nunzio Garagozzo, condannato, al termine di un processo contabile, a pagare in favore della stessa Agenzia delle Entrate 7 milioni e 115.080 euro tra danno patrimoniale diretto (6 mln e 915.000 euro) e danno di immagine (200.000 euro). Il processo, davanti alla Corte dei Conti della Toscana, è scaturito per alcuni episodi di corruzione risalenti al periodo 2010-2011 per cui Garagozzo venne già condannato in sede penale nel 2014 con patteggiamento. Adesso il grosso della somma è relativo, in particolare, agli aggiustamenti di pratiche tributarie a favore della società di costruzioni Tognozzi spa, ormai fallita da qualche tempo.



IL PROCESSO

Garagozzo, condannato per corruzione, avrebbe agevolato la società e la sua proprietà procurandole un risparmio indebito sulle imposte che procura e Guardia di finanza calcolarono in 4,6 mln di euro, e in cambio di una tangente da 50.000 euro che ammise di aver riscosso. Ora la Corte dei Conti, condannandolo, ha stabilito nella somma di 6 mln e 915.080 euro il danno patrimoniale diretto causato all'erario dai

favori

di Garagozzo alla Tognozzi spa. Per la Corte dei Conti vi fu «antigiuridicità della condotta di Garagozzo», e «illegittimità degli atti tributari da lui medesimo assunti dietro pagamento di corrispettivo nella vicenda Tognozzi spa»: condotta «connotata da dolo». Da ciò derivò un minor introito per l'Erario di 6.691.122 euro, «danno da addebitare nella sua totalità a Garagozzo» e che si realizzò tramite «atti dal medesimo firmati nella sua precipua competenza direttoriale e per i quali ha percepito un indebito corrispettivo». Gli avvocati Francesco Bertini e Claudia Manfriani hanno annunciato l'appello alle sezioni centrali della Corte dei Conti, a Roma. «Rispettiamo la sentenza ma non la condividiamo pertanto siamo orientati a fare appello», commenta l'avvocato Bertini.

Nel processo contabile la difesa ha chiesto l'assoluzione di Garagozzo sostenendo, tra l'altro, che nella vicenda Tognozzi spa, pur essendoci state dazioni illecite e penalmente rilevanti, non ci sono stati illeciti contabili. «Gli atti tributari erano legittimi» e «non c'è stato danno all'Erario», hanno argomentato gli avvocati.