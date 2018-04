Le “scappatelle” online e i conti correnti spiati. Cassazione più severa

di Michela Allegri

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

selezionati dal quotidiano

selezionati dal quotidiano Le edizioni del giornale ogni giorno

su PC, smartphone e tablet SCOPRI LA PROMO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Internet e i social network, i siti di incontri, che stravolgono e reinventano il modo vivere, le relazioni amorose e la vita di coppia, innovando anche il concetto di tradimento e, conseguentemente, gli obblighi di mantenimento in caso di separazione. Ma anche la convivenza e le unioni civili, il concetto di «famiglia di fatto», l’emancipazione femminile. E ancora: i conti correnti online dell’ex coniuge, che possono fornire dettagli significativi da depositare di fronte al giudice, ma che, in realtà, non si...